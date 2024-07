KUMULUS VAPE : CA consolidé du 1er semestre 2024 : 30,1 MEUR - Objectif annuel confirmé à 70 MEUR

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits associés (matériel, e-liquide et accessoires), annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé pour le premier semestre 2024.



Solide performance semestrielle malgré un environnement global instable

Au cours du 1er semestre 2024, Kumulus Vape a réalisé un chiffre d'affaires de 30,1 millions d'euros, témoignant de la solidité de son activité dans un environnement global très instable. Il s'agit d'un chiffre d'affaires semestriel pour la première fois consolidé, et donc non comparable, qui inclue les performances du réseau de 14 magasins en propre et de 51 franchisés, en plus des traditionnelles activités online. Pour rappel, le CA non consolidé du premier semestre 2023 s'élevait à 29,5 millions d'euros.

Le segment BtoB, qui représente 84,7% du chiffre d'affaires total, a généré 25,5 millions d'euros. Dans un contexte économique morose, l'activité BtoC résiste, avec un chiffre d'affaires de 2,4 millions d'euros, soit 7,9% du chiffre d'affaires global. Enfin, le réseau de boutiques a contribué à hauteur de 2,2 millions d'euros, représentant 7,4% du chiffre d'affaires total.

À noter que sur cette dernière activité, la structure des comptes est radicalement différente de celle du premier semestre 2023, Delia Diffusion n'ayant été acquis qu'à la fin du mois de juillet 2023. Au cours du semestre qui vient de s'écouler, l'écrasante majorité des achats de marchandises a directement été réalisée par Delia Diffusion et ses franchisés auprès de la centrale d'achats KMLS, dont le stock et le parcours logistique ont permis de faire face sans encombre à ce surplus important d'activité.

Rémi Baert, PDG de Kumulus Vape, déclare : « Malgré les vents économiques contraires, nous avons continué à structurer le groupe dans la perspective de belles performances futures, comme en témoigne notamment l'optimisation importante de notre chaîne logistique au cours de ce premier semestre. Nous devrions à présent récolter le fruit de nos efforts méticuleusement calibrés, avec une fin d'exercice alignée pour battre des records. »





Maintien des objectifs annuels ambitieux



A mi-parcours, Kumulus Vape réaffirme ainsi son objectif de chiffre d'affaires annuel global de 70 millions d'euros pour l'exercice 2024. Le début du second semestre s'inscrit dans cette dynamique positive, soutenue à court terme par plusieurs facteurs.

Si le second semestre est en effet historiquement favorable au marché du vapotage (saisonnalité, opérations commerciales récurrentes), il est surtout important de noter que la marque Cigaverte renoue déjà avec son attractivité historique. Sur le seul mois de juillet 2024, 3 nouvelles boutiques franchisées verront ainsi le jour. Une tendance qui devrait se renforcer d'ici à la fin de l'exercice.

Avec la participation au mois d'octobre de son équipe commerciale au salon Losange , dédié aux buralistes, mais également avec le référencement récent d'alternatives crédibles à la cigarette électronique jetable, dite “puff”, de nouvelles opportunités commerciales se concrétiseront en outre au cours du second semestre. La multiplication des marques propres doit également porter ses fruits.

Kumulus Vape reste ainsi confiant quant à sa capacité à atteindre ses objectifs ambitieux grâce à une stratégie bien définie et des initiatives clés.

Prochain rendez-vous

Résultats du premier semestre 2024

17 septembre 2024 après Bourse





À propos de Kumulus Vape



Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la cigarette électronique. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé afin de réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti l'un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec plus de 11 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, notamment avec des produits novateurs comme les puffs rechargeables et les cartouches pré-remplies . En 2023, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 60M€, en hausse de 8%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 60 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).





Contacts



Kumulus Vape

Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59

Laetitia De Touchet

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr

06 82 32 16 99