KUMULUS VAPE : CA 2025 : à 57,4 M EUR , Kumulus Vape résiste dans un contexte de forte adversité et prépare son rebond

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 – Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialiste de la vente de cigarettes électroniques (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme vape, rend à ce jour public son chiffre d'affaires pour l'exercice 2025.



Un exercice 2025 marqué par un cumul de vents contraires



Sur l'ensemble de l'année 2025, Kumulus Vape enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 57,4 millions d'euros, en retrait de 5,5 % par rapport aux 60,8 millions d'euros réalisés en 2024. Cette évolution traduit l'impact cumulé d'un environnement macroéconomique dégradé et de tensions propres au secteur de la cigarette électronique.

Les incertitudes politiques et budgétaires qui ont jalonné l'exercice ont durablement entamé la confiance des ménages, alimentant un réflexe d'épargne de précaution au détriment de la consommation. Le marché de la vape a de surcroît subi une pression réglementaire inédite avec le projet de surfiscalisation inscrit au projet de loi de finances 2026 : bien qu'il ait été finalement abandonné par le gouvernement, ce signal a entretenu un climat d'incertitude tout au long du quatrième trimestre, pesant lourdement sur les boutiques spécialisées. Parallèlement, la baisse continue du prix moyen des dispositifs et la progression du marché parallèle ont accentué la pression sur l'ensemble de la filière.





Analyse par segment d'activité



L'activité B2B, principal pilier du Groupe, génère un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros, soit 87% de l'activité totale, en recul de 2,8 % par rapport aux 51,6 millions d'euros de 2024. Ce repli traduit la prudence persistante des détaillants et une pression concurrentielle qui ne faiblit pas. Kumulus Vape conserve néanmoins sa position de distributeur de référence grâce à la profondeur de son catalogue et au renforcement de ses partenariats directs avec l'essentiel des fabricants internationaux de premier plan, lui garantissant la maîtrise complète de ses approvisionnements stratégiques.

L'activité B2C frôle 4,7 millions d'euros, représentant 8 % du chiffre d'affaires total, en léger repli de 4 % par rapport aux 4,8 millions d'euros de 2024. Cette contraction maîtrisée reflète les mêmes dynamiques de consommation contrainte observées sur l'ensemble du marché. Le déploiement, à la fin de l'automne 2025, d'un nouveau site e-commerce entièrement refondu intégrant une montée de version technologique majeure et une expérience utilisateur repensée constitue un levier de reconquête.



Enfin, le réseau de boutiques physiques affiche un chiffre d'affaires de 2,6 millions d'euros, soit un peu moins de 5 % de l'activité totale, en retrait par rapport aux 4,3 millions d'euros consolidés en 2024. Cette évolution s'explique principalement par un effet de base défavorable lié au calendrier : plusieurs fermetures de boutiques intervenues en fin d'exercice 2024 avaient généré l'essentiel de leur chiffre d'affaires sur cet exercice, alors que les nouvelles ouvertures de fin 2025 n'ont contribué que sur quelques semaines. Cette lecture comptable ne doit pas masquer la dynamique retrouvée du réseau : le quatrième trimestre 2025 a été marqué par six ouvertures de points de vente. Plusieurs ouvertures supplémentaires sont d'ores et déjà programmées pour le premier semestre 2026, confirmant la vitalité de la stratégie de maillage territorial du Groupe.





Kumulus Vape mobilise ses leviers de transformation pour rebondir en 2026



Kumulus Vape aborde l'exercice 2026 avec la volonté affirmée de renouer avec la croissance. Si le Groupe ne se fixe pas d'objectif chiffré public, la trajectoire est claire et les leviers identifiés. Sur le plan commercial, le renforcement des partenariats directs avec les fabricants français et internationaux de premier plan et la montée en puissance du nouveau site B2C offrent au Groupe des relais de compétitivité immédiatement activables. Le maillage territorial, porté par un pipeline d'ouvertures étoffé sous enseigne Cigaverte dès le premier semestre, viendra consolider l'ancrage physique du modèle omnicanal. En parallèle, l'optimisation de la gestion des stocks et de la chaîne logistique se poursuit pour renforcer la productivité de l'ensemble du dispositif, tandis que la mise en service de Labster, le laboratoire d'embouteillage de consommables du Groupe, ouvre un nouveau chapitre en matière de souveraineté sur ses marques propres et de capacité d'innovation.

Rémi Baert, fondateur et Président Directeur Général de Kumulus Vape, déclare : « L'exercice 2025 a été exigeant, mais notre modèle omnicanal et la diversité de nos relais de croissance nous donnent les armes pour rebondir. Nous avons mis à profit cette année pour renforcer nos fondamentaux : des partenariats plus directs, un réseau de boutiques en pleine expansion, un outil digital entièrement repensé, une organisation plus agile et un outil de production flambant neuf. 2026 sera l'année du rebond. »

Prochain rendez-vous

Résultats annuels 2025

Jeudi 9 avril 2026 après Bourse





À propos de Kumulus Vape



Kumulus Vape s'est rapidement imposé comme l'un des principaux acteurs français de la vape. Fondée en 2012, l'entreprise s'engage à proposer une alternative sûre et performante au tabac fumé, en mettant à disposition des consommateurs et des professionnels l'un des catalogues de cigarettes électroniques les plus riches du marché, avec plus de 11 000 références. En 2025, Kumulus Vape a réalisé un chiffre d'affaires de 57,4 millions d'euros. Basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, la société emploie aujourd'hui 70 salariés et est cotée sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).





Contacts



Kumulus Vape

Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59

Laetitia De Touchet

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr

06 82 32 16 99