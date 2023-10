KUMULUS VAPE : Accord de distribution avec Levest, l'un des leaders français du e-liquide

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce la signature d'un accord de distribution avec LEVEST, une entreprise familiale française reconnue pour son excellence et son innovation dans la production d'e-liquides.

Une union de leaders

Fondée en 2006, la Société LEVEST s'est établie depuis 2013 comme une figure emblématique dans l'industrie de la vape, avec des marques renommées telles que ROYKIN, PETIT NUAGE, WILO ou encore GREENEO.

Avec près de 7 millions de produits vendus en 2022 et environ 2 000 points de vente dans le monde, LEVEST se positionne en première première ligne du marché de la vape. La Société se démarque notamment par sa stratégie de développement axée sur le « made in France », symbolisant une garantie de qualité de ses produits. Elle est également reconnue pour son engagement éco-responsable, qui illustre une volonté sincère de ses fondateurs de diminuer l'impact environnemental de leur activité.

Combinant audace entrepreneuriale et innovation, LEVEST dispose de son propre site de production ainsi que de deux laboratoires de recherche et développement, dont un situé à Paris.

Avec cet accord majeur qui illustre la consolidation en cours sur le marché des produits du vapotage, Kumulus Vape renforce sa stratégie de partenariats, intégrant à son catalogue un nouvel acteur majeur de son marché, après ses collaborations réussies avec GeekVape ou Innokin notamment. Pour LEVEST, ce partenariat avec le groupe Kumulus Vape permet une exposition nouvelle ainsi qu'une expansion de sa distribution.

Déclarations

Dan BITTON, Président et Fondateur de LEVEST, déclare : “ Faire équipe avec Kumulus Vape représente un nouveau chapitre passionnant dans le parcours déjà riche de LEVEST. Ensemble, nous proposerons des produits de qualité supérieure à nos clients pour renforcer la lutte contre le tabac fumé, tout en visant, comme toujours, l'excellence. "

Rémi BAERT, Président directeur général de Kumulus Vape, déclare quant à lui : “ De par les qualités intrinsèques de nos entreprises, il était écrit que les chemins de LEVEST et de Kumulus Vape devaient un jour se croiser. Je me réjouis que ce nouveau relai de croissance ait pu se concrétiser sur le présent exercice car je suis persuadé de la pertinence et de la solidité de notre partenariat. ”

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2023

2 novembre 2023 après Bourse

À propos de Kumulus Vape



Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la cigarette électronique. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé afin de réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti l'un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec plus de 5 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, notamment avec des marques comme Roykin ( grossiste Roykin ) ou Petit Nuage ( grossiste Petit Nuage ) En 2022, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 55,7 M€, en hausse de 61%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 60 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).

Contacts

Vincent Baudoin

Kumulus Vape

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59

Laetitia De Touchet

Kumulus Vape

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr

06 82 32 16 99

