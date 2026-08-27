Kuehne+Nagel indique que sa filiale Apex coopère avec les autorités américaines dans le cadre d'une enquête suite à un rapport faisant état d'un présumé trafic de puces électroniques

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Kuehne+Nagel KNIN.S a déclaré jeudi que sa filiale Apex Logistics coopérait pleinement avec les autorités dans le cadre d'une enquête menée par le gouvernement américain, après que Bloomberg News eut rapporté qu'elle faisait l'objet d'une enquête pour une affaire présumée de contrebande de puces d'intelligence artificielle.

“Kuehne+Nagel confirme qu’Apex Logistics coopère pleinement avec les autorités compétentes concernant cette affaire isolée, qui s’inscrit dans le cadre d’une enquête plus large menée par le gouvernement américain”, a déclaré le groupe logistique suisse à Reuters.

“Kuehne+Nagel n'a pas été contacté par les autorités et, dans la mesure où cette affaire ne concerne pas Kuehne+Nagel et fait toujours l'objet d'une enquête en cours, nous ne sommes pas en mesure de faire d'autres commentaires”, a-t-il ajouté.

Apex, rachetée par Kuehne+Nagel en 2021, opère en tant qu'entité indépendante au sein du portefeuille du groupe.

L'action Kuehne+Nagel a chuté de 3,7% au cours de la première heure de cotation après la publication de l'article de Bloomberg tôt dans la matinée.