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Kuehne Nagel entouré après un accord avec Amazon
information fournie par Zonebourse 21/09/2026 à 11:55
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Kuehne Nagel s'adjuge 5,5% à 227,5 CHF à Zurich, dans le sillage de l'annonce d'une collaboration stratégique à long terme avec Amazon. Cet accord, qui couvre un large éventail d'activités, vise à développer de nouvelles opportunités commerciales et à renforcer les services fournis à Amazon et à ses filiales.

Selon le logisticien suisse, son réseau mondial, ses capacités numériques et son expertise dans les chaînes d'approvisionnement permettront d'accompagner l'évolution des besoins d'Amazon, de soutenir de nouvelles opportunités de croissance et d'améliorer la qualité des services fournis au groupe à l'échelle mondiale.

La collaboration porte notamment sur Amazon Web Services (AWS) et couvre l'ensemble du cycle de vie de ses infrastructures, depuis leur construction et le déploiement des équipements jusqu'à leur maintenance, leur modernisation et leurs projets d'extension.

En renforçant sa coopération avec Amazon et AWS, Kuehne Nagel entend améliorer la résilience et la capacité d'adaptation des chaînes d'approvisionnement ainsi que leur efficacité opérationnelle, afin d'accompagner le développement des infrastructures mondiales de cloud.

L'accord est également assorti d'une option d'achat portant sur des actions Kuehne Nagel existantes. Ces acquisitions de titres dépendront de l'atteinte de certains objectifs commerciaux et de la fourniture de services sur une période pouvant aller jusqu'à sept ans.

Cette option pourra être réglée en numéraire ou, au choix du groupe technologique américain, en actions. Pour accompagner ce dispositif, Kuehne Nagel a chargé un établissement financier tiers de réaliser des opérations de couverture sur ses actions.

Valeurs associées

KUEHNE+NAGEL INT
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