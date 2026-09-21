Kuehne+Nagel en hausse grâce à un accord de collaboration à long terme avec Amazon

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(Évolution du cours de l'action, précision sur la source dans le 3e point)

21 septembre - ** Le cours de l'action Kuehne+Nagel KNIN.S progresse de 5,8 % après l'annonce par le groupe logistique suisse d'une collaboration stratégique à long terme avec Amazon

AMZN.O

** Kuehne+Nagel précise que l'accord inclut Amazon Web Services et porte sur la logistique des infrastructures cloud, depuis la construction et le déploiement des équipements jusqu'à la maintenance, aux mises à niveau et aux projets d'extension

** Pour Kuehne+Nagel, Amazon génère un chiffre d’affaires de plusieurs centaines de millions de dollars, qui pourrait atteindre plusieurs milliards grâce à cet accord, a déclaré une source proche du dossier à Reuters

** La société de courtage Vontobel estime que cet accord met en évidence la "position solide et en pleine croissance" de Kuehne+Nagel dans le domaine rentable de la logistique des infrastructures de centres de données, cette relation étant susceptible d’accélérer encore la croissance dans ce segment

** Cette collaboration s’appuie sur une option d’achat portant sur les actions existantes de Kuehne+Nagel, dont l’acquisition des droits sera subordonnée à la réalisation d’étapes commerciales clés et à la prestation de services sur une période pouvant aller jusqu’à sept ans

** Le titre est en passe d’enregistrer sa meilleure journée depuis février 2023, la hausse de lundi portant sa progression depuis le début de l’année à plus de 33 %​