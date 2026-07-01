Kroger va racheter la chaîne de supermarchés Giant Eagle pour 1,65 milliard de dollars alors que la concurrence s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un graphique, de commentaires d'analystes aux paragraphes 6 et 7, et de détails aux paragraphes 11 à 13) par Neil J Kanatt

Le distributeur alimentaire américain Kroger KR.N a annoncé mercredi qu’il allait racheter la chaîne régionale de supermarchés Giant Eagle pour un montant de 1,65 milliard de dollars, renforçant ainsi sa présence dans le Midwest et la région du Mid-Atlantic dans un contexte de concurrence de plus en plus intense.

Cette transaction, la première sous la direction du directeur général Greg Foran, constitue également la première acquisition majeure de la société depuis l'échec, en 2024, de sa fusion de 25 milliards de dollars avec Albertsons.

Entreprise familiale, Giant Eagle réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 9 milliards de dollars et exploite quelque 197 supermarchés et 11 pharmacies indépendantes dans le nord de l’Ohio, l’ouest de la Pennsylvanie, la Virginie-Occidentale, le Maryland et l’Indiana.

“Nous avons soigneusement évalué cette opportunité, et la complémentarité stratégique est évidente. Giant Eagle nous permet d’étendre notre présence sur des marchés adjacents attractifs”, a déclaré M. Foran.

L'action de Kroger, dont le siège se trouve à Cincinnati, dans l'Ohio, a reculé d'environ 2 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

La société est confrontée à une concurrence intense de la part de Walmart WMT.O , d’Amazon AMZN.O et d’autres enseignes de distribution alimentaire, alors que les consommateurs soucieux de leur budget et confrontés à la hausse du coût de la vie recherchent des produits de première nécessité moins chers.

Kroger a annoncé son intention de baisser les prix de milliers d’articles, une mesure financée en partie par des importations directes et une meilleure utilisation de la technologie.

“Cette acquisition intervient à un moment difficile pour les enseignes de grande distribution traditionnelles”, a déclaré Michael Gunther, analyste chez Consumer Edge, ajoutant que les enseignes spécialisées telles que Trader Joe's affichent de meilleurs résultats et que les discounters, notamment Aldi, attirent une clientèle à la recherche de produits moins chers.

La clientèle de Giant Eagle se compose principalement de consommateurs plus âgés, qui font preuve d’une plus grande résilience, a ajouté M. Gunther.

Les opérations de rachat dans le secteur de la consommation, notamment dans l’alimentation, les boissons, les soins personnels, les produits pour animaux de compagnie et la santé, ont été vives , les entreprises se regroupant pour faire face aux pressions inflationnistes, à l’évolution des préférences des consommateurs et à la concurrence.

L’opération porte sur 1,25 milliard de dollars en numéraire et la reprise d’environ 400 millions de dollars de dettes en cours de Giant Eagle, a précisé Kroger.

Le distributeur prévoit que l’opération sera finalisée en 2027 et qu’elle contribuera au bénéfice ajusté dès la deuxième année complète suivant sa conclusion.

Kroger prévoit de poursuivre son programme de dividendes et de rachat d’actions de 2 milliards de dollars, tout en maintenant un ratio cible de dette nette totale par rapport à l’EBITDA ajusté compris entre 2,3 et 2,5.

RBC Capital Markets est la banque conseil de Kroger, tandis que Wells Fargo conseille Giant Eagle.