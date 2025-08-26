Kroger va licencier près de 1 000 employés corporatifs, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kroger KR.N licencie près de 1000 employés corporatifs, a rapporté Bloomberg News mardi, citant un mémo envoyé au personnel par la directrice générale intérimaire Ron Sargent.

En février, la société employait plus de 409 000 personnes, dont la plupart travaillaient dans les magasins. En juin, Kroger avait annoncé la fermeture d'une soixantaine de magasins peu performants au cours des 18 prochains mois.

Kroger réinvestira les économies réalisées dans d'autres domaines, tels que la baisse des prix, l'ouverture de nouveaux sites et la création d'emplois au niveau des magasins, selon le rapport.