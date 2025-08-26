 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 394,40
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Kroger va licencier près de 1 000 employés corporatifs, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 21:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte au paragraphe 2, détails du rapport au paragraphe 3)

Kroger KR.N licencie près de 1000 employés corporatifs, a rapporté Bloomberg News mardi, citant un mémo envoyé au personnel par la directrice générale intérimaire Ron Sargent.

En février, la société employait plus de 409 000 personnes, dont la plupart travaillaient dans les magasins. En juin, Kroger avait annoncé la fermeture d'une soixantaine de magasins peu performants au cours des 18 prochains mois.

Kroger réinvestira les économies réalisées dans d'autres domaines, tels que la baisse des prix, l'ouverture de nouveaux sites et la création d'emplois au niveau des magasins, selon le rapport.

Valeurs associées

KROGER
68,980 USD NYSE -1,61%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank