Kroger revoit à la baisse son objectif de chiffre d'affaires face au ralentissement des achats, mais maintient ses prévisions de bénéfices

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* L'épidémie de Cyclospora a pesé sur le chiffre d'affaires du deuxième trimestre à hauteur d'environ 35 points de base

* Les modifications apportées aux tarifs des médicaments par Medicare ont pesé sur le chiffre d'affaires des pharmacies à hauteur de 140 points de base

* Kroger a maintenu ses prévisions de bénéfice annuel malgré un ralentissement de la demande

* Le cours de l’action progresse de 4 %

(Mise à jour des cours de l'action, réécriture de l'ensemble du texte)

par Sanskriti Shekhar et Juveria Tabassum

Le distributeur alimentaire américain Kroger KR.N a revu à la baisse vendredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à périmètre constant, invoquant un ralentissement des dépenses de consommation, mais a maintenu son objectif de bénéfice, les mesures de maîtrise des coûts et les activités à forte marge ayant contribué à amortir l'impact.

Cette révision à la baisse fait écho aux récentes mises en garde de son grand concurrent Walmart et soulève des inquiétudes quant à la santé financière des consommateurs américains , qui privilégient le rapport qualité-prix dans un contexte d'incertitude économique, même pour leurs achats quotidiens tels que les produits alimentaires et les articles ménagers.

Pour autant, l’action de la société a inversé la tendance après avoir affiché des pertes avant l’ouverture, pour progresser d’environ 3 % en début de séance, les investisseurs ayant fait abstraction des prévisions de ventes pour se concentrer sur les résultats supérieurs aux attentes de Kroger et sur la confiance de la société quant à sa rentabilité sur l’ensemble de l’année.

« Un chiffre d’affaires comparable global pratiquement stable (comparable sales figure) alimente encore davantage la "guerre de l’alimentation", mais Kroger semble relativement bien gérer ce contexte instable compte tenu de ses prévisions de bénéfices réitérées », a déclaré Greg Melich, analyste chez Evercore ISI.

Depuis son arrivée en février, le nouveau directeur général de Kroger, Greg Foran, s’est attaché à rationaliser l’approvisionnement, à simplifier les opérations et à maintenir des prix bas, tout en accélérant les ouvertures de magasins et en développant les ventes en ligne grâce à des livraisons plus rapides et à une expérience d’achat personnalisée basée sur l’intelligence artificielle.

Sur une base ajustée, la société a enregistré un bénéfice trimestriel de 1,09 dollar par action, contre des estimations de 1,06 dollar, grâce aux progrès réalisés dans ses activités de commerce électronique et de médias de détail, qui génèrent des marges plus élevées.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, les dirigeants de Kroger ont également indiqué que la demande à ses pompes à essence avait dépassé celle de l’ensemble du secteur, les clients ayant profité de son système de points de fidélité revu pour réaliser des économies face à la hausse des prix.

La confiance des consommateurs américains s’est toutefois affaiblie en août et les ventes au détail ont reculé de manière inattendue en juillet pour la première fois en neuf mois, les ménages à revenus moyens et modestes donnant de plus en plus la priorité aux produits de première nécessité et aux achats au meilleur rapport qualité-prix face à une inflation persistante.

« Les clients sont restés sous pression, ce qui a affecté l’ensemble du secteur; la croissance en volume a ralenti depuis le début de l’année », a déclaré M. Foran lors de la conférence téléphonique.

Kroger a également indiqué que les effets persistants d’une épidémie de Cyclospora sur ses fruits et légumes avaient réduit le chiffre d’affaires à périmètre constant du deuxième trimestre, hors carburant, d’environ 35 points de base.

L’entreprise prévoit désormais que les ventes à périmètre constant hors carburant pour l’ensemble de l’année augmenteront de 0,2 % à 0,8 %, contre une hausse de 1 % à 2 % prévue initialement.

Les prévisions de chiffre d’affaires révisées de l’entreprise tiennent compte d’un effet négatif d’environ 140 points de base lié à la loi sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act), qui a abaissé les prix des médicaments sur ordonnance pour les bénéficiaires de Medicare, ce qui a pesé sur le chiffre d’affaires de ses pharmacies. Walmart, dans ses récents résultats trimestriels, a également signalé un impact similaire, après avoir enregistré sa plus faible croissance des ventes en six ans.

La croissance des ventes à périmètre constant au deuxième trimestre, pour la période de trois mois close le 15 août, a ralenti à 0,2 %, contre 3,4 % il y a un an, et n’a pas atteint les estimations qui tablaient sur une croissance de 0,9 %, selon les données compilées par LSEG.