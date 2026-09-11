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Kroger revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel alors que la consommation s'essouffle
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 12:59
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 2, de contexte au paragraphe 3 et de détails au paragraphe 4)

Le distributeur alimentaire américain Kroger KR.N a revu à la baisse vendredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à périmètre constant, soulignant la prudence des consommateurs, même dans des catégories telles que les produits de première nécessité, dans un contexte d'incertitude macroéconomique croissante.

L'action de la société reculait d'environ 3 % en pré-ouverture.

La confiance des consommateurs américains s'est affaiblie en août , tandis que les ventes au détail ont reculé de manière inattendue en juillet pour la première fois en neuf mois, les ménages à revenus moyens et modestes privilégiant de plus en plus les produits de première nécessité et les achats à bon prix face à une inflation persistante.

La croissance des ventes à périmètre constant au deuxième trimestre a ralenti à 0,2 %, contre 3,4 % il y a un an, et n’a pas atteint les estimations qui tablaient sur une hausse de 0,9 %, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit que les ventes à périmètre constant hors carburant pour l'ensemble de l'année augmenteront de 0,2 % à 0,8 %, contre une hausse de 1 % à 2 % prévue initialement.

Kroger a indiqué que ses prévisions de chiffre d’affaires actualisées tiennent compte d’un effet négatif d’environ 140 points de base lié à la loi sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act), qui a abaissé les prix des médicaments sur ordonnance pour les bénéficiaires de Medicare, ce qui a pesé sur le chiffre d’affaires de ses pharmacies.

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