Kroger revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

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La chaîne de supermarchés américaine Kroger KR.N a revu à la baisse vendredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à périmètre constant, soulignant la prudence des consommateurs, même dans des catégories telles que les produits de première nécessité, dans un contexte d'incertitude macroéconomique croissante.

La société table désormais sur une hausse des ventes à périmètre constant comprise entre 0,2 % et 0,8 % sur l'ensemble de l'année, contre une prévision antérieure de 1,0 % à 2,0 %.