Kroger met la main sur Giant Eagle pour 1,65 milliard de dollars

L'enseigne de grande distribution (-1,66%) a annoncé mercredi l'acquisition de la chaîne régionale de supermarchés Giant Eagle pour 1,65 milliard de dollars, une opération qui lui permettra de renforcer sa présence dans le Midwest et la région du Mid-Atlantic, dans un contexte de concurrence toujours plus vive dans la distribution alimentaire.

Il s'agit de la première acquisition d'envergure menée par le directeur général Greg Foran, ainsi que de la première depuis l'échec, en 2024, du projet de fusion de 25 milliards de dollars avec Albertsons.

Entreprise familiale, Giant Eagle réalise près de 9 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel et exploite 197 supermarchés ainsi que 11 pharmacies indépendantes, principalement dans le nord de l'Ohio, l'ouest de la Pennsylvanie, la Virginie-Occidentale, le Maryland et l'Indiana.

"Nous avons étudié cette opportunité avec attention et le complément stratégique est évident. Giant Eagle nous permet d'étendre notre présence sur des marchés voisins particulièrement attractifs", a déclaré Greg Foran.