Kroger manque ses prévisions de ventes pour le troisième trimestre

Kroger KR.N a manqué les estimations de Wall Street pour les ventes du troisième trimestre jeudi, les consommateurs sensibles aux prix et l'incertitude économique ayant pesé sur la demande de la chaîne de supermarchés.

Les ventes identiques trimestrielles de la société, hors carburant, ont augmenté de 2,6 %, comparativement aux estimations des analystes de 2,91 %.