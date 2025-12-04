 Aller au contenu principal
Kroger manque ses prévisions de ventes pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 14:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kroger KR.N a manqué les estimations de Wall Street pour les ventes du troisième trimestre jeudi, les consommateurs sensibles aux prix et l'incertitude économique ayant pesé sur la demande de la chaîne de supermarchés.

Les ventes identiques trimestrielles de la société, hors carburant, ont augmenté de 2,6 %, comparativement aux estimations des analystes de 2,91 %.

