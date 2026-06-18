Kroger maintient ses prévisions annuelles inchangées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues du paragraphe 1, des informations issues du paragraphe 2)

La chaîne de supermarchés américaine Kroger

KR.N a maintenu ses prévisions annuelles inchangées malgré des chiffres d'affaires du premier trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street publiés jeudi, soulignant la prudence des consommateurs face à des pressions inflationnistes croissantes.

L'action de la société, dont les bénéfices trimestriels ont été inférieurs aux prévisions, affichait en fin de séance une hausse de 1% dans un marché pré-ouverture volatil.

Basée à Cincinnati, dans l’Ohio, Kroger a emboîté le pas à ses principaux concurrents, tels que Walmart, en maintenant ses prévisions inchangées, alors que les consommateurs se montrent de plus en plus sélectifs, même pour leurs achats quotidiens, et se tournent vers des alternatives moins chères face à la hausse du coût de la vie.

La société a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel de 46,12 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 45,47 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a affiché un bénéfice trimestriel ajusté de 1,58 dollar par action, contre une estimation de 1,59 dollar par action.