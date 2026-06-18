Edenred confirme avoir été approché par des fonds

Dans un communiqué laconique, Edenred indique avoir été "approché de manière exploratoire par des fonds d'investissement", mais qu'il n'a "à ce jour aucune information quant à la réalité de leur intérêt".

Le groupe français de services et de solutions de paiement pour le monde du travail ajoute qu'il "n'entend pas faire d'autre communication sur ce sujet et reste concentré sur l'exécution de sa stratégie Amplify25-28".

Ce matin, le quotidien "La Lettre", spécialisé dans les informations confidentielles, indiquait que le fonds d'investissement britannique BC Partners envisagerait de prendre le contrôle du leader du titre-restaurant.

Le média ajoutait que BC Partners chercherait à s'associer à un autre fonds de capital-investissement pour monter l'opération et qu'il aurait approché quatre autres fonds à cette fin, dont CVC, PSP, Apollo et CD&R, d'après Oddo BHF, qui réagissait à cet article.

Selon le bureau d'analyse, BC Partners évaluerait un prix d'acquisition d'Edenred à 27-28 EUR par action, ce qui suggèrerait une prime de 31% à 35% par rapport au cours au comptant et des multiples implicites de 12 à 12,5 fois pour le PER 2027.