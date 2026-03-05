Kroger maintient ses prévisions à la baisse, son nouveau directeur général pariant sur la croissance en maintenant les prix bas

* Kroger va réorienter les économies de coûts pour maintenir des prix bas

* Objectif de dépenses d'investissement fixé à 3,8 milliards-4 milliards de dollars pour 2026

* Le bénéfice par action du 4ème trimestre dépasse les estimations, les ventes manquent à l'appel

La chaîne de supermarchés Kroger KR.N a annoncé jeudi un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels en demi-teinte, alors que son nouveau directeur général Greg Foran cherche à augmenter ses parts de marché en se concentrant sur des produits frais plus abordables et un service de livraison plus rapide pour les clients soucieux de leur budget.

Les résultats ont été les premiers sous Foran, qui a réalisé 20 trimestres consécutifs de croissance des ventes comparables en tant qu'ancien chef de Walmart U.S. . Le mois dernier, les analystes de Wall Street avaient salué sa nomination.

Kroger a déclaré qu'il prévoyait de réinvestir agressivement les économies réalisées grâce à un approvisionnement plus strict, à des processus rationalisés et à des coûts plus faibles dans des prix quotidiens plus compétitifs et un meilleur service, ce qui a permis à ses actions d'inverser la tendance et de gagner 2 % dans les premiers échanges.

"Lorsque vous combinez des prix compétitifs avec une offre solide de produits frais () dans un magasin bien géré, vous stimulez le trafic, vous augmentez les paniers et vous gagnez des parts de marché", a déclaré M. Foran lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

Le directeur général de Walmart, John Furner, avait lui aussi entamé son mandat par des perspectives annuelles prudentes , reflétant l'état fragile du consommateur américain.

"La décision de Foran de mettre davantage l'accent sur la valeur de Kroger devrait l'aider à rester compétitif alors que les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux prix", a déclaré Zak Stambor, analyste chez eMarketer.

Kroger s'attend à ce que les ventes identiques de 2026, hors carburant, augmentent de 1 % à 2 %, dont le point médian est inférieur aux attentes d'une croissance de 2 %.

Il prévoit un bénéfice ajusté par action entre 5,10 et 5,30 dollars, ce qui est largement inférieur aux attentes du marché (5,29 dollars), selon les données compilées par LSEG.

REMISE À ZÉRO DE LA DIRECTION

La société a évincé le directeur général Rodney McMullen en mars 2025 après qu'une enquête du conseil d'administration a révélé qu'il avait violé les politiques de la société, laissant le distributeur sans dirigeant permanent pendant près d'un an, jusqu'à la nomination de M. Foran en février.

Dans l'intérim, le président Ron Sargent a favorisé les marques privées haut de gamme et s'est appuyé davantage sur les promotions pour contrer la pression croissante de Walmart

WMT.O et d'Amazon AMZN.O , qui ont gagné plus de dépenses dans tous les groupes de revenus grâce à des livraisons plus rapides et des prix plus bas.

Kroger prévoit de dépenser entre 3,8 et 4 milliards de dollars au cours de l'exercice 2026. Elle a dépensé 3,86 milliards de dollars jusqu'à présent en 2025.

L'activité de commerce électronique de l'entreprise vise la rentabilité l'année prochaine en utilisant davantage de magasins comme centres d'exécution. Foran a déclaré que le modèle hybride, qui combine la préparation en magasin avec des partenaires de livraison tels que Instacart, DoorDash et Uber Eats, réduira les coûts du dernier kilomètre et permettra aux clients de recevoir leurs commandes plus rapidement.

Les ventes numériques de Kroger ont augmenté de 20 % au quatrième trimestre.

Le distributeur a enregistré des ventes de 34,73 milliards de dollars pour le trimestre, manquant les estimations des analystes de 35,06 milliards de dollars. Il a gagné 1,28 $ par action sur une base ajustée, dépassant les attentes de 1,20 $.