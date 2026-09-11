 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kroger en hausse après des ventes et bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 16:21
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

11 septembre - ** L'action Kroger KR.N a effacé ses pertes d'avant-Bourse pour progresser d'environ 4% à 58,97 dollars en début de séance

** La société annonce des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, stimulés par la demande, alors même qu’elle a revu à la baisse ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires à périmètre constant, se préparant à un ralentissement des dépenses de consommation, même pour les produits de première nécessité

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, à 34,62 milliards de dollars, a légèrement dépassé les estimations de 34,58 milliards de dollars, tandis que le BPA ajusté de 1,09 dollar a surpassé les attentes de 1,06 dollar – données compilées par LSEG

** La société, qui maintient ses prévisions de bénéfice annuel, table sur une croissance des ventes à périmètre constant comprise entre 0,2% et 0, 8% sur l'ensemble de l'année, incluant un effet négatif de 140 points de base lié à la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act), contre une prévision antérieure de hausse comprise entre 1,0% et 2,0%

** La croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant au deuxième trimestre s’établit à 0,2%, contre 3,4% il y a un an, manquant ainsi les estimations qui tablaient sur une croissance de 0,9%

** Selonles analystes de J.P. Morgan , les prévisions avant la publication laissaient entrevoir un chiffre d’affaires à périmètre constant en légère baisse

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 9% depuis le début de l’année

Valeurs associées

KROGER
59,055 USD NYSE +3,70%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,03 -3,90%
CAC 40
8 168,31 +0,64%
DBT
0,0784 +30,67%
2CRSI
29 -4,35%
BIOPHYTIS
0,0555 -16,92%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank