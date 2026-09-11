Kroger en hausse après des ventes et bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes

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(Actualités)

11 septembre - ** L'action Kroger KR.N a effacé ses pertes d'avant-Bourse pour progresser d'environ 4% à 58,97 dollars en début de séance

** La société annonce des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, stimulés par la demande, alors même qu’elle a revu à la baisse ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires à périmètre constant, se préparant à un ralentissement des dépenses de consommation, même pour les produits de première nécessité

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, à 34,62 milliards de dollars, a légèrement dépassé les estimations de 34,58 milliards de dollars, tandis que le BPA ajusté de 1,09 dollar a surpassé les attentes de 1,06 dollar – données compilées par LSEG

** La société, qui maintient ses prévisions de bénéfice annuel, table sur une croissance des ventes à périmètre constant comprise entre 0,2% et 0, 8% sur l'ensemble de l'année, incluant un effet négatif de 140 points de base lié à la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act), contre une prévision antérieure de hausse comprise entre 1,0% et 2,0%

** La croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant au deuxième trimestre s’établit à 0,2%, contre 3,4% il y a un an, manquant ainsi les estimations qui tablaient sur une croissance de 0,9%

** Selonles analystes de J.P. Morgan , les prévisions avant la publication laissaient entrevoir un chiffre d’affaires à périmètre constant en légère baisse

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 9% depuis le début de l’année