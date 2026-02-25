 Aller au contenu principal
Kroger en baisse après la rétrogradation de Wells Fargo à "poids égal"
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 17:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Actions de la chaîne de magasins d'alimentation Kroger KR.N en baisse de 2,3 % à 68,15 USD

** Wells Fargo rétrograde la note à "poids égal" de "surpondération"; réduit l'objectif de cours de 70 $ à 68 $

** Observe un sentiment négatif compte tenu d'un contexte industriel faible à court terme et de préoccupations structurelles à long terme concernant la position concurrentielle des épiceries syndicalisées

** La faible perception de la valeur de KR et sa dépendance à l'égard d'un modèle numérique fortement axé sur les tiers soulèvent des inquiétudes

** 12 des 25 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 13 à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 73,70 $ - données compilées par

LSEG

** KR a augmenté de 2% en 2025

Valeurs associées

KROGER
68,010 USD NYSE -2,50%
