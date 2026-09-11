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Kroger en baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 13:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** L'action Kroger KR.N recule d'environ 3 % à 55,15 dollars en pré-ouverture

** La société révise à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires à périmètre constant pour l'année , l'incertitude macroéconomique croissante pesant sur les dépenses de consommation, même dans les catégories de produits de première nécessité

** La société table désormais sur une croissance des ventes à périmètre constant comprise entre 0,2 % et 0,8 % sur l'ensemble de l'année, contre une prévision antérieure de 1,0 % à 2,0 %

** La société précise que ses prévisions tiennent compte d’un effet négatif d’environ 140 points de base lié à la loi sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act)

** Le groupe annonce un chiffre d’affaires de 34,62 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre des estimations des analystes de 34,58 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Enregistre un BPA ajusté trimestriel de 1,09 dollar contre des prévisions de 1,06 dollar

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a perdu environ 9 %

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