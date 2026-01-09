Kroger cède sa filiale Vitacost.com à iHerb
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 15:26
"Comme indiqué précédemment, nous examinons tous les actifs non essentiels afin de déterminer leur contribution continue et leur rôle au sein de l'entreprise alors que nous progressons sur nos priorités clés", rappelle son CEO Ron Sargent.
"Nous pensons qu'iHerb est bien placé pour aider Vitacost à atteindre son plein potentiel en dehors de Kroger, et nous travaillons ensemble pour assurer une transition en douceur pour les associés et les clients", ajoute le dirigeant.
Cette transaction ne devrait pas impacter les prévisions financières précédemment publiées par la société pour son exercice 2025. Aucune condition financière supplémentaire n'a été divulguée dans son communiqué.
Valeurs associées
|58,905 USD
|NYSE
|-1,46%
