Crédit Agricole rachète Bank Lviv, affirme son soutien à la reconstruction de l'Ukraine

( AFP / ABDESSLAM MIRDASS )

Le Crédit Agricole a annoncé mercredi la signature d'un accord pour le rachat, via sa filiale ukrainienne, de Bank Lviv, "en ligne" avec sa stratégie "de soutien à l'économie ukrainienne" et "son ambition d'être un acteur clef dans la reconstruction du pays".

"Crédit Agricole Ukraine, acteur historique en Ukraine, a signé un accord en vue d'acquérir jusqu'à 100% du capital de Bank Lviv, banque ukrainienne spécialisée sur le segment des petites et moyennes entreprises et dont le siège est basé à Lviv (Ukraine)", a annoncé la banque dans un communiqué.

Crédit Agricole précise que "cette transaction reste soumise aux autorisations préalables usuelles, notamment l'approbation de la Banque nationale d'Ukraine et de l'Autorité de la concurrence ukrainienne. Elle pourrait être réalisée d'ici le milieu de l'année 2026". Aucun montant n'a été précisé.

Crédit Agricole Ukraine compte 137 agences à travers le pays et 2.200 employés.

La banque avait indiqué à l'AFP en janvier 2025 avoir conservé ses activités en Ukraine malgré la guerre débutée en février 2022.

Elle continue à accorder des prêts à sa clientèle constituée à 50% d'entreprises de l'agro-industrie.