Krispy Kreme profite de la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires net annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** L'action de la chaîne de beignets et de café Krispy Kreme DNUT.O a bondi d'environ 19% pour atteindre 4,185 dollars en début de séance

** La société revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires net pour 2026, invoquant les progrès réalisés dans le cadre de ses initiatives de redressement

** Elle table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 1,35 et 1,40 milliard de dollars, contre une fourchette précédente de 1,25 à 1,35 milliard de dollars

** La société annonce un chiffre d’affaires de 328,8 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 311,4 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Enregistre un BPA ajusté de 6 cents au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 1 cent

** À la clôture d'hier, l'action DNUT affichait une baisse d'environ 12% depuis le début de l'année