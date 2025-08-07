Krispy Kreme dégringole après une perte trimestrielle plus importante que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août -

** Les actions de Krispy Kreme DNUT.O ont baissé de 12 % à 3 $ avant le marché

** Perte de 15 c/shr au T2 contre 3 c/shr estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** DNUT subit une dépréciation de 356 millions de dollars de l'écart d'acquisition lié à l'échec du partenariat avec McDonald's MCD.N

** En mars, la société a conclu un partenariat avec MCD pour vendre ses beignets dans le cadre du menu du petit déjeuner, mais a mis fin à ce partenariat en juillet

** La société prévoit de commencer à retrouver sa rentabilité au troisième trimestre

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 65,56 % depuis le début de l'année