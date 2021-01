KraneShares lance son premier ETF en Italie

(NEWSManagers.com) - La Bourse italienne a accueilli en ce début d' année le premier ETF de KraneShares, une société connue pour ses ETF sur la Chine.

Le fonds coté sur le segment ETFplus de Borsa Italiana est le CSI China Internet Ucits ETF, qui offre une exposition au secteur chinois de l' Internet.

Ce nouvel ETF porte à 1.335 le nombre total d' instruments disponibles sur ETFplus, dont 1.117 ETF. A fin décembre, les ETF cotés en Italie ont atteint un encours record de 93,97 milliards d' euros, soit une hausse de plus de 15 % sur un an. En ajoutant les ETC et les ETN, le marché a franchi la barre des 100 milliards d' euros à 101,59 milliards.