Kraft Heinz vise le bas de sa fourchette d'objectifs

Le bénéfice par action ajusté 2024 est attendu dans le bas de sa fourchette d'objectifs de 3,01 à 3,07 dollars par action et sa croissance organique dans le bas de sa fourchette de prévisions de -2% à 0%.

(AOF) - Le groupe d’agroalimentaire Kraft Heinz est plus pessimiste sur ses perspectives. Au troisième trimestre, le groupe a essuyé une perte de 290 millions de dollars, soit -29 cents par action contre un profit de 262 millions de dollars ou 21 cents par action, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 75 cents, soit 5 cents de mieux que le consensus. Les ventes ont reculé de 2,8% à 6,38 milliards de dollars alors que le marché visait 6,4 milliards de dollars. Elles ont baissé de 2,2% en données organiques.

