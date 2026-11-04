Kraft Heinz va céder sa division café en Amérique du nord

L'illustration montre des grains de café et un billet de banque d'un dollar américain.

Le groupe américain Kraft ‌Heinz a annoncé mercredi qu'il allait céder son activité café en ​Amérique du Nord à One Rock Capital Partners pour une valeur d'entreprise de 650 millions de dollars (578,81 millions d'euros), quelques mois après la ​suspension des projets de scission du fabricant de biens de consommation par son directeur général.

La ​division café de Kraft Heinz regroupe ⁠des marques telles que Maxwell House, Gevalia et Ethical Bean. ‌La cession à la société de capital-investissement One Rock devrait être finalisée mi-2027, a indiqué l'entreprise, qui conservera ​une participation minoritaire de ‌30%.

Kraft Heinz a également publié ses résultats trimestriels ⁠mercredi, dont un chiffre d'affaires net en recul de près de 2% à 6,12 milliards de dollars, mais légèrement au-dessus des estimations de ⁠6,09 milliards de ‌dollars, selon les données compilées par LSEG.

Peu après avoir ⁠pris les rênes de l’entreprise en janvier, le directeur général ‌du groupe Steve Cahillane a reporté la scission prévue de ⁠la société en deux entités, l’une axée sur ⁠les produits d’épicerie et ‌l’autre sur les sauces et les pâtes à tartiner.

Il avait estimé ​que les problèmes de Kraft ‌Heinz pouvaient être résolus, tout en gardant l’option d’une scission sur la table.

Depuis son arrivée, ​il a supervisé une augmentation de 700 millions de dollars des dépenses consacrées au marketing et à l’innovation, alors que ⁠le groupe se lance de manière agressive dans les aliments riches en protéines et les boissons enrichies en électrolytes.

À New York, l'action Kraft Heinz progressait d'environ 3% dans les échanges avant-Bourse.

(Rédigé par Juveria Tabassum à Bangalore et Alexander Marrow à Londres ; version française Etienne Breban, ​édité par Augustin Turpin)