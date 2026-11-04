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Kraft Heinz va céder sa division café en Amérique du nord
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 13:55

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L'illustration montre des grains de café et un billet de banque d'un dollar américain.

L'illustration montre des grains de café et un billet de banque d'un dollar américain.

Le groupe américain Kraft ‌Heinz a annoncé mercredi qu'il allait céder son activité café en ​Amérique du Nord à One Rock Capital Partners pour une valeur d'entreprise de 650 millions de dollars (578,81 millions d'euros), quelques mois après la ​suspension des projets de scission du fabricant de biens de consommation par son directeur général.

La ​division café de Kraft Heinz regroupe ⁠des marques telles que Maxwell House, Gevalia et Ethical Bean. ‌La cession à la société de capital-investissement One Rock devrait être finalisée mi-2027, a indiqué l'entreprise, qui conservera ​une participation minoritaire de ‌30%.

Kraft Heinz a également publié ses résultats trimestriels ⁠mercredi, dont un chiffre d'affaires net en recul de près de 2% à 6,12 milliards de dollars, mais légèrement au-dessus des estimations de ⁠6,09 milliards de ‌dollars, selon les données compilées par LSEG.

Peu après avoir ⁠pris les rênes de l’entreprise en janvier, le directeur général ‌du groupe Steve Cahillane a reporté la scission prévue de ⁠la société en deux entités, l’une axée sur ⁠les produits d’épicerie et ‌l’autre sur les sauces et les pâtes à tartiner.

Il avait estimé ​que les problèmes de Kraft ‌Heinz pouvaient être résolus, tout en gardant l’option d’une scission sur la table.

Depuis son arrivée, ​il a supervisé une augmentation de 700 millions de dollars des dépenses consacrées au marketing et à l’innovation, alors que ⁠le groupe se lance de manière agressive dans les aliments riches en protéines et les boissons enrichies en électrolytes.

À New York, l'action Kraft Heinz progressait d'environ 3% dans les échanges avant-Bourse.

(Rédigé par Juveria Tabassum à Bangalore et Alexander Marrow à Londres ; version française Etienne Breban, ​édité par Augustin Turpin)

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