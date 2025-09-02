 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Kraft Heinz se scinde en deux sociétés cotées séparément
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 12:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - Kraft Heinz KHC.O a annoncé mardi qu'il allait scinder son unité d'épicerie en une société publique indépendante, le fabricant américain de produits emballés cherchant à relancer la croissance après des années de ventes en demi-teinte.

Valeurs associées

MCCORMIC NON VTG
70,440 USD NYSE +0,84%
NESTLE
74,830 CHF Swiss EBS Stocks -0,87%
THE KRAFT HEINZ
27,9700 USD NASDAQ +1,19%
UNILEVER
4 709,500 GBX LSE +0,98%
