Kraft Heinz se scinde en deux sociétés cotées séparément

2 septembre - Kraft Heinz KHC.O a annoncé mardi qu'il allait scinder son unité d'épicerie en une société publique indépendante, le fabricant américain de produits emballés cherchant à relancer la croissance après des années de ventes en demi-teinte.