Kraft Heinz : scission en deux sociétés cotées
information fournie par AOF 02/09/2025 à 14:20

(AOF) - Kraft Heinz a annoncé ce mardi sa scission en deux sociétés cotées indépendantes. Les deux futures entités seront Global Taste Elevation Co (qui regroupera les marques Heinz, Philadelphia et Kraft Mac & Cheese) et North American Grocery Co (qui rassemblera les marques Oscar Mayer, Kraft Singles et Lunchables). "La scission vise à maximiser les capacités des marques de Kraft Heinz" et à "permettre aux nouvelles sociétés de déployer leurs ressources sur leurs stratégies prioritaires distinctes", explique dans un communiqué l'entreprise agroalimentaire américaine.

Global Taste Elevation Co. affiche 15,4 milliards de dollars de ventes nettes en 2024 et enregistre environ 4 milliards de dollars d'Ebitda ajusté en 2024

Les ventes nettes de North American Grocery Co en 2024 s'élèvent à environ 10,4 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté en 2024 ressort à près de 2,3 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

THE KRAFT HEINZ
27,9700 USD NASDAQ +1,19%
