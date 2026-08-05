Kraft Heinz revoit à la hausse ses prévisions annuelles

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Kraft Heinz KHC.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, misant sur les efforts de redressement menés par son directeur général Steve Cahillane, notamment par le biais d'investissements accrus visant à relancer ses activités et à gagner des parts de marché dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

La société s'attend à ce que son chiffre d'affaires organique annuel recule de 0,5% à 2,0%, contre une baisse de 1,5% à 3,5% prévue précédemment.

Elle prévoit également un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 2,03 et 2,09 dollars, contre une prévision antérieure de 1,98 à 2,10 dollars.