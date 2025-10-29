 Aller au contenu principal
Kraft Heinz revoit à la baisse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 12:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kraft Heinz KHC.O a revu à la baisse ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfices mercredi, signalant une faiblesse persistante de la demande pour ses snacks et condiments d'épicerie plus chers de la part des consommateurs américains soucieux de leur budget, dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

La société s'attend désormais à ce que les ventes nettes organiques de 2025 diminuent de 3 % à 3,5 %, alors qu'elle visait auparavant une baisse comprise entre 1,5 % et 3,5 %.

Le fabricant de ketchup prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 2,50 et 2,57 dollars, contre 2,51 et 2,67 dollars précédemment.

