Kraft Heinz rehausse ses prévisions 2026, mise sur la stratégie de redressement du DG

Kraft Heinz KHC.O a revu à la hausse ses prévisions annuelles après avoir dépassé mercredi les estimations de chiffre d’affaires trimestriel, misant sur les efforts de redressement menés par son directeur général Steve Cahillane.

L'ancien patron de Kellogg a notamment augmenté les investissements pour relancer les activités du groupe issu du rapprochement de Kraft et Heinz, afin de regagner des parts de marché et améliorer sa performance.

Ces résultats supérieurs aux attentes confèrent une crédibilité supplémentaire à la stratégie de redressement du dirigeant, qui s’est traduite par une hausse des dépenses en marketing et en innovation, l’entreprise misant de manière agressive sur les aliments riches en protéines et les boissons enrichies en électrolytes pour attirer les consommateurs à la recherche d’options alimentaires plus saines.

Le fabricant de produits de grande consommation a annoncé qu’il augmenterait ses investissements supplémentaires de 100 millions de dollars (86,6 millions d'euros) pour les porter à environ 700 millions en 2026.

Le groupe anticipe désormais une baisse organique de son chiffre d’affaires annuel comprise entre 0,5% et 2,0%, contre une prévision antérieure de recul de 1,5% à 3,5%.

Kraft Heinz table également sur un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 2,03 et 2,09 dollars, contre une prévision antérieure de 1,98 à 2,10 dollars.

(Rédigé par Anuja Bharat Mistry à Bangalore et Alexander Marrow à Londres; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)