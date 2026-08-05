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Kraft Heinz recule après la publication de ses résultats du deuxième trimestre et la révision de ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 18:28
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** L'action Kraft Heinz KHC.O recule d'environ 3% à 25,81 dollars

** La société va augmenter ses investissements pour l'exercice 2026 de 100 millions de dollars, pour les porter à environ 700 millions de dollars, alors que les efforts de redressement menés par le directeur général Steve Cahillane entraînent une hausse des dépenses en marketing et en innovation ** Le bénéfice d'exploitation ajusté annuel devrait reculer de 16% à 18%, contre une prévision antérieure de baisse de 14% à 18%

** Le chiffre d'affaires organique annuel devrait reculer de 0,5% à 2,0%; le bénéfice par action ajusté annuel devrait s'établir entre 2,03 et 2,09 dollars

** Le chiffre d’affaires organique du deuxième trimestre a reculé de 1,3%, les hausses de prix successives pesant sur les volumes

** Au deuxième trimestre, en Amérique du Nord — le plus grand marché de la société —, les volumes ont reculé de 3,8 points de pourcentage par rapport à l’année précédente, tandis que les prix ont augmenté de 1,1 point de pourcentage ** “Compte tenu des remarques concernant une inflation élevée en 2027 et du retour à une croissance positive des volumes qui se fait toujours attendre, nous pensons que le scepticisme concernant 2027 persistera” – Max Gumport, analyste chez BNP Paribas

** À la clôture d’hier, l’action KHC affichait une hausse d’environ 10% depuis le début de l’année

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THE KRAFT HEINZ
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