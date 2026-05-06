Kraft Heinz profite de ses hausses de prix et des émergents
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 14:46
Le propriétaire du ketchup Heinz et des charcuteries Oscar Mayer a fait état d'une baisse de 11,8% de son résultat opérationnel ajusté sur les trois premiers mois de l'année, à 1,1 milliard de dollars, ce qui s'est traduit par une contraction de 0,30 point de sa marge d'exploitation, revenue à 34,1%.
Toujours en données ajustées, le bénéfice par action ressort à 58 cents, soit huit cents de plus que le consensus.
Le chiffre d'affaires a progressé de 0,8% à 6,05 milliards de dollars, la solide croissance de l'activité dans les pays émergents ( 7,8%) ayant plus que compensé le recul de 0,7% de ses ventes en Amérique du Nord.
Encore beaucoup de chemin à faire
En données organiques, le chiffre d'affaires ressort toutefois en baisse de 0,4% sur le trimestre, le repli de 1,2% des volumes n'ayant pas pu être entièrement absorbé par les augmentations de prix ( 0,8%).
"Le trimestre est plutôt bon, mais il ne faut pas trop s'emballer", commentent les analystes de Piper Sandler. "Les décisions à venir, que ce soit au niveau des dépenses d'investissement ou des ajustements en termes de prix, risquent de freiner les résultats sur le reste de l'année", prévient le broker.
Pour 2026, le fabricant du fromage à la crème Philadelphia et du café Maxwell House prévoit une décroissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 1,5% et 3,5%.
Quant à son résultat opérationnel ajusté, il devrait reculer de 14% à 18% à taux de change constants, pour un BPA ajusté vu entre 1,98 et 2,10 dollars.
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