KRAFT HEINZ POURRAIT CÉDER À LACTALIS DES ACTIVITÉS DE FROMAGES (Reuters) - Le groupe agroalimentaire américain Kraft Heinz est sur le point de conclure la vente d'une partie de ses activités de fromages au français Lactalis, rapporte mardi le Wall Street Journal. L'opération valoriserait les activités concernées autour de 3,2 milliards de dollars (2,7 milliards d'euros), précise le quotidien financier. Kraft Heinz a annoncé en début de journée son intention d'augmenter ses dépenses de marketing et de réorganiser ses chaînes d'approvisionnement afin d'économiser deux milliards de dollars d'ici 2024. (Marc Angrand)

Valeurs associées THE KRAFT HEINZ NASDAQ +1.71%