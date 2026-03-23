Kraft Heinz pénalisé par la prudence de Piper Sandler sur les Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 17:26
Dans une note, Piper Sandler estime que le virage stratégique engagé par le groupe, visant à investir davantage dans ses marques et ses capacités, est pertinent, bien qu'il intervienne tardivement. Le courtier souligne que le nouveau PDG, Steve Cahillane, dispose de l'expérience nécessaire pour mener ce redressement, tout en rappelant que la tâche reste ardue après plusieurs années de sous-investissement. La dynamique des ventes au détail aux Etats-Unis demeure fragile, un contexte qui pourrait être encore compliqué par la mise en oeuvre récente des nouvelles exigences de travail liées au programme SNAP.
Sur le plan opérationnel, Piper Sandler anticipe une amélioration des marges brutes au cours de l'année. La répartition homogène des dépenses marketing devrait soutenir la progression des marges d'EBIT, malgré une hausse des coûts attendue au second semestre 2026. Le broker précise toutefois qu'un certain délai sera nécessaire pour évaluer pleinement l'impact des baisses de prix prévues à partir du deuxième trimestre 2026, ainsi que le potentiel de croissance des marques du groupe.
Dans ce contexte, Piper Sandler maintient sa prévision de BPA 2026 à 2,09 dollars.
Depuis le début de l'année, l'action Kraft Heinz recule de 11%.
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