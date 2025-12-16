Kraft Heinz nomme un ancien dirigeant de Kellogg au poste de directeur général pour piloter la scission

Abrams-Rivera, directeur général sortant, restera conseiller jusqu'au 6 mars

Cahillane sera le directeur général de l'unité sauces et pâtes à tartiner après la scission

Le conseil d'administration lancera la recherche d'un nouveau directeur de l'unité "épicerie"

Kraft Heinz KHC.O a nommé mardi l'ancien dirigeant de Kellogg, Steve Cahillane, au poste de directeur général, chargeant ce vétéran de l'industrie de diriger le géant de l'alimentation emballée dans le cadre d'une scission prévue en deux sociétés autonomes.

En septembre, la société avait décidé de scinder , l'une se concentrant sur les condiments comme le ketchup Heinz et l'autre sur les marques d'épicerie comme Oscar Mayer, après des années de hausses de prix, de baisse des ventes et de hausse des coûts due aux tarifs douaniens, ce qui a entraîné une évaluation inférieure à celle de ses pairs.

M. Cahillane, âgé de 60 ans, prendra ses nouvelles fonctions le 1er janvier et s'ajoute à une liste de plus en plus longue d'entreprises mondiales de biens de consommation qui ont procédé à des changements au plus haut niveau cette année. Il succédera à Carlos Abrams-Rivera, qui occupera le poste de conseiller jusqu'au 6 mars.

M. Abrams-Rivera, qui est devenu directeur général en 2024, était censé diriger l'unité épicerie après la scission, qui devrait être achevée d'ici le second semestre 2026. Mais mardi, Kraft Heinz a déclaré que le conseil d'administration lancerait une recherche de directeur général pour cette activité.

LA VALORISATION EST INFÉRIEURE À CELLE DE SES CONCURRENTS

Les actions de la société ont perdu environ 75 % de leur valeur depuis le pic de 97,77 $ en 2017 et sont en baisse de près de 30 % depuis qu'Abrams-Rivera a pris la barre en janvier 2024.

Le multiple cours/bénéfice à terme de son action, une mesure d'évaluation clé, est de 9,73, contre 17,67 pour PepsiCo, 22,04 pour Coca-Cola et 17,21 pour Mondelez, selon les données de LSEG.

En octobre, Kraft Heinz a réduit ses objectifs annuels de ventes et de bénéfices , les consommateurs soucieux de leur budget continuant à préférer les marques de distributeurs moins chères.

M. Cahillane sera également directeur général de l'unité sauces et pâtes à tartiner après la scission, qui vise à réduire la complexité opérationnelle et à mieux se concentrer sur chaque activité, alors que l'inflation élevée et l'incertitude économique freinent la demande.

Le chiffre d'affaires de l'activité sauces et pâtes à tartiner s'élevait à environ 15,4 milliards de dollars en 2024, tandis que celui de l'autre entreprise, qui comprendrait les aliments transformés et les marques de plats préparés, s'élevait à environ 10,4 milliards de dollars.

UN VÉTÉRAN DU SECTEUR DE LA CONSOMMATION DE BASE A DU PAIN SUR LA PLANCHE

M. Cahillane a dirigé Kellogg lors de sa séparation en 2023 et a été directeur général de Kellanova, l'entreprise mondiale de snacks, jusqu'à ce qu'elle soit rachetée par Mars pour environ 36 milliards de dollars cette année. Il a également travaillé pour Coca-Cola et AB InBev.

"Cette décision alimente les spéculations des investisseurs sur Taste Elevation (l'unité de sauces) étant une cible potentielle pour une transaction", a déclaré Scott Marks, analyste chez Jefferies, dans une note.

Fort d'une trentaine d'années d'expérience dans le secteur de la consommation de base, les analystes estiment que M. Cahillane a été nommé pour accélérer le redressement de Kraft Heinz, qui n'a pas réussi à relancer la croissance en volume et a perdu du terrain par rapport à ses concurrents.

"J'ai consacré toute ma carrière à la construction de marques, et l'opportunité de faire de même avec le portefeuille emblématique de Kraft Heinz est un rêve devenu réalité", a déclaré M. Cahillane.