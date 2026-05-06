Kraft Heinz: Le CA dépasse les attentes au T1, perspectives maintenues

Kraft Heinz KHC.O a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au premier trimestre, le groupe citant une amélioration de la demande sur le marché américain, qui laisse entrevoir les premiers résultats de la stratégie mise en place par le nouveau directeur général Steve Cahillane.

Le fabricant de produits alimentaires conditionnés a toutefois maintenu ses prévisions annuelles. Steve Cahillane a dit que cette décision reflétait un environnement opérationnel toujours instable, marqué par des pressions inflationnistes croissantes et un moral des consommateurs toujours bas.

Kraft Heinz a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 6,05 milliards de dollars (5,13 milliards d'euros), alors que les analystes tablaient sur 5,89 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'action Kraft Heinz prenait environ 3% dans les échanges avant-Bourse.

(Rédigé par Anuja Bharat Mistry à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)