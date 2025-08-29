Kraft Heinz est proche d'un accord de scission, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 3, 7 et 8, et de détails aux paragraphes 4 et 5)

Kraft Heinz KHC.O se rapproche d'un projet de scission, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

La transaction, qui vise à diviser la société en deux unités distinctes axées respectivement sur l'épicerie et les sauces, pourrait être finalisée et annoncée dès la semaine prochaine, selon le rapport.

En juillet, la société étudiait la possibilité d'une scission d'une grande partie de ses activités d'épicerie, y compris de nombreux produits Kraft, en une nouvelle entité qui pourrait être évaluée à 20 milliards de dollars en tant que telle. Plus tard dans le mois, l'entreprise a déclaré qu'elle "travaillait d'urgence" à l'évaluation des options stratégiques pour certaines de ses marques.

Kraft Heinz fait le pari que deux unités distinctes vaudraient, au total, plus que la valeur de marché de l'entreprise, qui est d'environ 33 milliards de dollars, ajoute le rapport, qui précise que les plans et le calendrier pourraient encore changer à la dernière minute.

La scission laisserait à l'entreprise des produits tels que le ketchup Heinz et la moutarde de Dijon Grey Poupon, selon le Journal.

Kraft Heinz n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La société a été créée en 2015 après que Berkshire Hathaway

BRKa.N de Warren Buffett et la société brésilienne de capital-investissement 3G Capital ont combiné l'ancien Kraft Foods avec H.J. Heinz, qu'ils ont acheté en 2013. Berkshire Hathaway a quitté le conseil d'administration de Kraft en mai.

Fin juillet, le fabricant de ketchup Heinz a annoncé une amélioration de ses résultats trimestriels, grâce à la résistance de la demande pour ses produits de base et ses condiments aux États-Unis.

Les actions de la société étaient en hausse de 2 % dans les échanges de l'après-midi.