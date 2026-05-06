Kraft Heinz en hausse après avoir publié des résultats encourageants pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** Le titre de la société agroalimentaire Kraft Heinz KHC.O progresse de 2,2% à 23,03 $ en pré-ouverture

** La société dépasse les estimations pour le premier trimestre, grâce à l'amélioration de la demande sur le marché américain et aux premiers résultats de la stratégie de redressement mise en place par le nouveau directeur général Steve Cahillane

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre, à 6,05 milliards de dollars, dépasse les estimations des analystes (5,89 milliards), tandis que le bénéfice par action ajusté, à 58 cents, dépasse les attentes de 8 cents – données compilées par LSEG

** La société réaffirme également ses prévisions annuelles; Steve Cahillane explique que cette décision reflète un environnement opérationnel instable, marqué par des pressions inflationnistes croissantes et un moral des consommateurs qui reste au plus bas

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu 7% depuis le début de l'année