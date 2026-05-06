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Kraft Heinz en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices au premier trimestre
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 14:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** L'action de Kraft Heinz KHC.O , fabricant de Jell-O, progresse de 3 % à 23,25 $ en pré-ouverture ** La société a dépassé les estimations de ventes d' pour le premier trimestre, grâce à une amélioration de la demande sur le marché américain dans le cadre de la stratégie mise en place par le nouveau directeur général Steve Cahillane

** La société annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 6,05 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), contre une estimation des analystes de 5,89 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) - données LSEG

** Enregistre un BPA ajusté de 58 cents au premier trimestre, contre des prévisions de 50 cents

** Prévoit un BPA ajusté annuel compris entre 1,98 et 2,10 dollars, contre des estimations de 2,04 dollars

** À la clôture d'hier, l'action KHC affichait une baisse de 7 % depuis le début de l'année

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