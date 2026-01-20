 Aller au contenu principal
Kraft Heinz chute après avoir déposé un prospectus en vue d'une vente potentielle à Berkshire
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 23:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions du fabricant d'aliments emballés Kraft Heinz KHC.O ont baissé de ~5% à 22,59 $ dans les échanges prolongés

** La société déclare que Berkshire Hathaway BRKa.N pourrait offrir jusqu'à 325,4 millions d'actions ordinaires de KHC

** Si des actions sont vendues par l'actionnaire vendeur, la société ne recevra aucun produit de cette vente, selon la société

** KHC a chuté d'environ 21 % en 2025

