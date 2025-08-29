Kraft Heinz augmente sur un rapport selon lequel l'entreprise de produits alimentaires emballés est proche d'un accord de scission

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 août - ** Les actions du fabricant de produits alimentaires emballés Kraft Heinz KHC.O augmentent d'environ 2 % à 27,80 $ ** Selon un rapport du Wall Street Journal, Kraft Heinz est en train de finaliser un plan de scission
** L'accord, qui vise à diviser la société en unités distinctes pour les produits d'épicerie et les sauces, pourrait être finalisé dès la semaine prochaine, selon le rapport
** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action KHC est en baisse de 10 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer