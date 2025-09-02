Kraft Heinz annonce sa scission en deux sociétés cotées

(Actualisé avec détails, contexte, citation, photo à disposition)

Kraft Heinz KHC.O a annoncé mardi sa scission en deux sociétés cotées indépendantes, l'une axée sur l'épicerie et l'autre sur les sauces et les pâtes à tartiner, le fabricant américain de produits emballés cherchant ainsi à relancer sa croissance.

Les deux futures entités seront Global Taste Elevation Co qui regroupera des marques telles que Heinz, Philadelphia et Kraft Mac & Cheese, et North American Grocery Co, qui rassemblera les marques Oscar Mayer, Kraft Singles et Lunchables.

Les ventes de sauces et de pâtes à tartiner de Kraft Heinz s'élevaient à environ 15,4 milliards de dollars (13,15 milliards d'euros) en 2024 tandis que les ventes de produits alimentaires transformés et de marques de plats préparés s'élevaient à environ 10,4 milliards de dollars.

L'unité épicerie sera dirigée par l'actuel directeur général de Kraft Heinz, Carlos Abrams-Rivera. Le groupe a annoncé rechercher des candidats potentiels au poste de directeur général pour l'unité sauces.

"Les marques de Kraft Heinz sont emblématiques et appréciées, mais la complexité de notre structure actuelle rend difficile l'allocation efficace du capital, la priorisation des initiatives et l'augmentation de la taille de nos secteurs les plus prometteurs", a déclaré Miguel Patricio, président exécutif du conseil d'administration de Kraft Heinz.

Le groupe américain déclarait en mai étudier des opportunités de fusions et acquisitions afin de renforcer la valeur pour ses actionnaires.

Kraft Heinz prévoit que la scission exonérée d'impôt sera finalisée au cours du second semestre 2026.

Le titre Kraft Heinz était quasiment stable dans les échanges en avant-Bourse. Le titre a perdu environ 21% au cours des douze derniers mois.

Kraft Heinz a été créée par la fusion entre H.J. Heinz Co et Kraft Foods Group, une opération soutenue par Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett et par la société brésilienne de capital-investissement 3G Capital.

(Rédigé par Juveria Tabassum et Savyata Mishra à Bangalore ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault et Augustin Turpin)