KPN a émis avec succès une obligation hybride de 500 millions d'euros

KPN a émis avec succès une obligation subordonnée perpétuelle de 500 millions d'euros de 5,25 ans.

Les recettes de l'obligation hybride seront utilisées à des fins générales de l'entreprise et au refinancement de l'endettement existant.

L'émission a été bien accueillie par les investisseurs institutionnels, avec un carnet d'ordres final supérieur à 2,5 milliards d'euros et une large base diversifiée d'investisseurs.

L'obligation hybride est cotée avec un coupon de 4,625% par an jusqu'à la première date de réinitialisation le 9 décembre 2031 et est négociable pour la première fois le 9 septembre 2031.

L'obligation hybride devrait être notée BB par S&P et Fitch et sera cotée sur le marché mondial des bourses d'Euronext Dublin.

KPN a également annoncé une offre de rachat de tous ses titres hybrides perpétuels d'une valeur de 500 millions d'euros, avec une première date de réinitialisation au 21 décembre 2027.