Koweït : SLB décroche un contrat de 1,5 milliard de dollars pour le développement du champ de Mutriba
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 15:29

SLB a annoncé aujourd'hui que la Kuwait Oil Company lui a attribué un contrat de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour le gisement de Mutriba, au Koweït. Ce contrat porte sur la conception, le développement et la gestion de la production.

Ce projet capitalise sur l'expertise géologique de SLB afin d'optimiser le développement du gisement de Mutriba, dont l'exploitation devient de plus en plus complexe.

Le gisement de Mutriba est l'un des nouveaux piliers stratégiques de l'industrie pétrolière au Koweït.

Le contrat inclut désormais la gestion de réservoirs profonds, caractérisés par des températures et pressions extrêmes (HPHT) ainsi qu'un environnement hautement corrosif.

Ce projet vise à accélérer l'exploitation de gisements isolés et complexes, tout en conciliant rentabilité financière et respect de l'environnement. Il marque une évolution vers des solutions clés en main, une approche devenue indispensable pour limiter les risques opérationnels alors que les défis techniques s'intensifient.

