La marque de mode masculine Balibaris placée en redressement judiciaire

( AFP / PUNIT PARANJPE )

La marque française de prêt-à-porter masculin Balibaris a été placée en redressement judiciaire, selon une annonce déposée au greffe du tribunal des activités économiques de Paris, publiée lundi et consultée mardi par l'AFP.

L'entreprise, fondée en 2010 et connue pour son positionnement haut de gamme avec des collections fabriquées en Europe, est en cessation de paiements depuis le 24 décembre 2025.

Balibaris exploite un réseau de 57 points de vente en France, selon les données disponibles sur son site internet, notamment dans les grands magasins Galeries Lafayette et Printemps. Quatre boutiques à Londres, une au Luxembourg et une à Bruxelles s'y ajoutent. Son siège est situé dans le VIe arrondissement de Paris.

La marque revendique pourtant une croissance moyenne annuelle de 5%, pour un chiffre d'affaires proche de 40 millions d'euros, avec près de 200 salariés, selon un article de Fashion Network le 16 janvier.

Balibaris expliquait à ce média spécialisé avoir demandé son placement en redressement pour restructurer une dette devenue trop lourde, entre reliquat de prêt garanti par l'État et surtout 8 millions d'euros de dette bancaire.

Les difficultés de Balibaris interviennent dans un contexte épineux pour le prêt‑à‑porter français, où la consommation reste déprimée et les défaillances d'enseignes se multiplient, en raison notamment de la concurrence des plateformes de vente en ligne extra-européennes.