A l'approche des municipales, les élus appelés à s'emparer de la question des villes "kids-friendly"

Des enfants jouent au tennis dans une rue de Paris le 21 avril 2020, en plein confinement lié au Covid-19 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

La question des villes "kids-friendly" sera-t-elle l'un des enjeux des prochaines municipales? A un mois et demi du scrutin, associations et défenseurs des enfants accentuent la pression sur les candidats à la faveur du débat sur la place des enfants dans la société ravivé par la polémique SNCF.

"Il faut faire de l'enfance une priorité absolue" de ce scrutin, a exhorté Béatrice Lefrançois, secrétaire générale de l'Unicef France lors d'un colloque organisé mardi à Paris à ce sujet. "Il y a un peu plus de 14 millions d'enfants en France et 80% des familles qui ont des enfants vivent en milieu urbain, or les tendances qu'on observe interpellent".

"A la fin des années 1980, un enfant sur deux se rendait seul à l'école, aujourd'hui c'est 9% seulement des élèves de CM2", a ajouté la représentante du Fonds des Nations unies pour l'enfance en France, déplorant "un recul dans l'autonomie de ces enfants" devenus des "enfants d'intérieur".

En cause notamment, le sentiment d'insécurité ressenti par les jeunes - un sur cinq dit ne pas se sentir en sécurité dans son quartier selon la dernière consultation nationale de l'Unicef - et leurs parents - trois quarts d'entre eux considèrent la marche plus dangereuse qu'à leur époque et 90% s'inquiètent de la sécurité routière.

Convaincue que les "maires ont un rôle déterminant" pour changer la donne, l'Unicef a publié lundi une série de 10 recommandations à destination des édiles pour fabriquer des "villes à hauteur d'enfants".

Importé d'Italie dans les années 1990, ce concept préconise d'organiser la ville autour des besoins des enfants en instaurant notamment des zones piétonnisées autour des écoles - les rues aux écoles -, repenser les aires de jeux, élargir et sécuriser les trottoirs, ajouter des espaces verts...

Il est indispensable "d'aménager des espaces extérieurs aux enfants, de leur ouvrir la ville et la nature", abonde le collectif CEP-Enfance, qui regroupe une centaine d'organisations (FCEP, ATD-Quart monde, Ligue des droits de l'homme...) dans un communiqué publié mardi, appelant les maires à avoir une "vision globale".

- Pots d'échappement -

Des enfants jouent dans les jardins du Palais royal à Paris, le 24 avril 2015 ( AFP / Thomas SAMSON )

Le plaidoyer des associations de défense des droits des enfants au moment des élections n'est pas nouveau, mais il prend une dimension particulière cette année avec le tollé suscité fin janvier par la nouvelle classe affaires Optimum "sans enfants" de la SNCF.

Cette annonce a provoqué l'indignation des politiques de tous bords, le Défenseur des enfants Eric Delemar appelant de son côté à un "sursaut politique" face aux violations régulières des droits des enfants en France.

En vingt ans, les choses ont tout de même évolué en France - 300 villes sont engagées dans l'initiative "ville amie des enfants" de l'Unicef contre une douzaine en 2002. Mais "il faut aller plus loin" et généraliser ces espaces, estime Tony Renucci, directeur général de l’association Respire.

"Les enfants sont à hauteur des pots d'échappement, or leurs organismes ne sont pas encore formés, ils respirent aussi plus vite, donc ils aspirent plus de polluants", ajoute-t-il. La rue aux écoles "permet une baisse pouvant aller jusqu'à -30% en moyenne de concentration au dioxyde d'azote, on voit que les solutions existent, il faut maintenant amplifier" le mouvement.

Un avis partagé par le gouvernement, à commencer par la Haute commissaire à l'Enfance Sarah El Haïry qui a fait de la lutte contre les espaces "no-kids" ("sans enfants") son cheval de bataille.

"Il n'y a rien de révolutionnaire, il n'y a rien d'utopique, il n'y a rien d'insurmontable", souligne-t-elle, insistant sur le fait qu'une ville "kids-friendly" serait "bénéfique pour tout le monde", notamment pour les personnes âgées ou en situation de handicap, et constituerait une "alternative" aux écrans.

Face à "la pollution de l'air, au bruit, au bétonnage excessif et à l'absence de nature", il est crucial que les maires activent tous les leviers et "accélèrent les démarches", indique de son côté la ministre de la Santé et des Familles Stéphanie Rist. Il s'agit d'un "enjeu de santé publique", ajoute-t-elle, mettant en garde les édiles contre la tentation d'en faire un simple "outil de marketing" électoral.