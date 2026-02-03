La volatilité du marché des changes et la gestion du risque de change

L'effigie de Benjamin Franklin sur un billet de 100 dollars. (Crédits: Adobe Stock)

Par Felipe Villaroel, gérant de portefeuille chez Vontobel

La volatilité du marché des changes reste élevée. Les marchés des devises sont de nouveau sous les projecteurs ces dernières semaines. L'indifférence apparente du président Trump face à la récente tendance marquée à la dépréciation du dollar a suscité quelques interrogations et alimenté la flambée de la devise américaine. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a tenté de ramener les marchés vers une dynamique de renforcement du dollar en rassurant tout le monde sur le fait qu'un dollar fort reste un objectif de la politique américaine, mais sans grand succès.

Des rumeurs ont également circulé selon lesquelles le Japon et les États-Unis pourraient procéder à une intervention concertée sur les devises alors que le yen atteignait des niveaux inconfortables, bien qu'elles aient ensuite été démenties. En Europe, Martin Kocher, de la Banque centrale autrichienne, a commenté la possibilité que la BCE soit amenée à agir en baissant ses taux si l'euro continue de s'apprécier. La cerise sur le gâteau fut la confirmation de Kevin Warsh au poste de nouveau président de la Fed, ce qui s'est traduit par un renforcement du dollar et un coup d'arrêt majeur aux stratégies de dépréciation, car il est perçu à la fois comme un «hawkish» et comme un économiste crédible.

En tant qu'investisseurs à la recherche de revenu, nous préférons éviter le risque de change, en couvrant cette exposition par des contrats à terme sur devises (ou d'autres produits dérivés). Au sein d'un portefeuille obligataire, l'introduction d'un risque de change tend à rendre les rendements totaux plus volatils, avec une composante plus importante de gains ou de pertes en capital, ce qui peut éclipser les avantages générateurs de revenu des autres actifs. En théorie, on pourrait soutenir que si la corrélation entre une devise étrangère et la devise de référence de l'investisseur est faible ou négative, l'ajout d'une exposition au change pourrait réduire la volatilité globale. Bien que cela puisse parfois être le cas, deux considérations importantes s'imposent.

Premièrement, lors de l'évaluation de la capacité d'un actif à augmenter ou réduire la volatilité d'un portefeuille, il est important de prendre en compte non seulement ses corrélations avec les positions existantes, mais aussi la volatilité propre de l'actif. Un actif faiblement corrélé aux actifs sous-jacents du portefeuille peut tout de même accroître la volatilité totale si sa volatilité intrinsèque est très élevée. Les cryptomonnaies en sont un bon exemple. Même si elles ne sont pas fortement corrélées avec les portefeuilles traditionnels, cela ne signifie pas pour autant qu'elles en réduiraient la volatilité. Les mesures de volatilité dépendent, entre autres, de l'horizon temporel utilisé pour les calculs, mais, de façon générale, nous estimons que la volatilité des devises ressemble davantage à celle des actions qu'à celle des obligations.

Deuxièmement, les corrélations elles-mêmes ne sont pas stables, ce qui signifie que toute réduction de la volatilité liée à de faibles corrélations ne l'est pas non plus. Les estimations de corrélation dépendent fortement de l'horizon temporel ainsi que de la fréquence des rendements utilisés (quotidienne, mensuelle, annuelle, etc., donneraient des chiffres de corrélation différents). Par exemple, la corrélation sur six mois, basée sur les rendements quotidiens, entre l'indice dollar (DXY) et le S&P 500 a été plus souvent négative que positive au cours des quinze dernières années. Cependant, il y a eu des périodes de plus de douze mois où les corrélations étaient positives. Actuellement, les corrélations à court terme sont extrêmement volatiles en raison de la multitude de gros titres évoqués plus haut, passant de positives à négatives de manière inattendue.

Dans ce contexte, et dans le cadre de la gestion obligataire, nous pensons qu'il est opportun de vérifier que les investissements en obligations sont couverts contre le risque de change. Bien que nous ne soyons pas des cambistes, compte tenu de la très forte volatilité et du risque croissant de diversification hors dollar américain, nous pensons que les investisseurs souhaitant ou devant prendre un risque de change pourraient bénéficier d'une diversification entre les devises du G7, plutôt que de mettre tous leurs œufs dans le panier du dollar.