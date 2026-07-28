Kospi : krach à la bourse de Séoul, -11%, retour au niveau du 14 avril

Le Kospi :dévisse de -11% vers 6 000 Pts, le voici de retour au niveau du 14 avril, à l'issue d'une séance qui mérite le qualificatif de "krach boursier", lequel s'est enclenché avec la cassure du support crucial des 6 515 du 20 juillet, puis l'enfoncement de l'ex-zénith 6 307 du 26 février (établi juste avant la guerre du Golfe).

L'indice vient de referme le "gap" des 6.024 du 14 avril, reste à refermer celui des 5.827 du 13 avril ... et il en restera un "très gros" à combler à 5.594 qui remonte au 7 avril.

Le repli sur les sommets atteint -34% et le Kospi se dirige tout droit vers les -38% (ratio de Fibonacci).