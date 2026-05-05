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Kosmos Energy recule après avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires au premier trimestre
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 11:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** L'action du producteur de pétrole et de gaz Kosmos Energy KOS.N recule de 4,2% à 3,13 $ en pré-ouverture ** La société affiche un chiffre d'affaires de 371 millions de dollars au premier trimestre, en deçà des estimations des analystes qui s'élevaient à 419,93 millions de dollars.

** La société indique que son exposition à la hausse des prix du pétrole à court terme s'accroît, les réalisations et le flux de trésorerie disponible devant s'améliorer au deuxième trimestre, compte tenu du décalage entre les ventes et les prix de référence

** Cinq analystes sur onze attribuent à l'action la note “Acheter” ou mieux, quatre “Conserver” et deux “Vendre”; objectif de cours médian à 2,88 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action KOS avait plus que triplé depuis le début de l'année

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2,87 USD NYMEX 0,00%
KOSMOS ENERGY
3,270 USD NYSE +2,03%
Pétrole Brent
112,94 USD Ice Europ -0,98%
Pétrole WTI
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